Barcellona-Napoli, ecco la richiesta di Gattuso ai veterani

Barcellona-Napoli carica l’ambiente dei tifosi, ma anche quello di staff e calciatori. Gennaro Gattuso ha fatto una richiesta ai suoi veterani.

Per vincere una sfida importantissima come quella di Barcellona in Champions League servono un mix di componenti. Lo sa bene Gennaro Gattuso che ieri in conferenza stampa ha spiegato la necessità di mettere tanta convinzione sul terreno di gioco. La testa può fare veramente la differenza in questo caso, sia a vantaggio del Napoli che a svantaggio del Barcellona. Messi e compagni sanno perfettamente come giocare queste gare, ma i problemi interni degli ultimi mesi possono creare delle insidie anche ai mostri sacri del football moderno. Dovrà essere bravo il Napoli a minare queste certezze. Ecco perché Gattuso ha fatto una richiesta specifica ai veterani della sua squadra, come scrive Gazzetta dello Sport.