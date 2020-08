Repubblica – La sfida al Barcellona peserà sul futuro di Gattuso a Napoli

Il futuro di Gennaro Gattuso alla guida del Napoli ha delle variabili, una di queste è rappresentata dalla sfida con il Barcellona.

Secondo quanto scrive Repubblica la gara del Camp Nou avrà delle ripercussioni su durata e consistenza del futuro di Gennaro Gattuso a Napoli. L’idea di Aurelio De Laurentiis è quella di continuare con il tecnico calabrese, da questo punto di vista ci sono pochi dubbi, ma la durata del contratto potrebbe variare. Secondo il quotidiano Barcellona-Napoli peserà molto di più per Quique Setien che per Gattuso. Per il tecnico degli spagnoli alzare “un trofeo è l’unica possibilità per essere considerato all’altezza della panchina blaugrana“. Discorso diverso per Gattuso il cui futuro sulla panchina del Napoli non è in bilico ma può avere una consistenza diversa.

Gattuso si sente invece in pace con sé stesso: ha fatto tutto quello che poteva, dopo aver ereditato una situazione compromessa nella gestione Ancelotti. Nemmeno Ringhio è riuscito però a resettare i blackout che talvolta mandano in tilt il suo gruppo e su tutte le furie De Laurentiis. Per questo il presidente partenopeo ha rinviato l’incontro per il rinnovo del contratto. I due continueranno insieme, ma l’esito della notte spagnola peserà su durata e consistenza economica dell’accordo. Gli azzurri questa sera proveranno a fare la grande impresa.

Difficile dare molte colpe a Gennaro Gattuso che a Napoli ha dovuto prendere in mano una situazione davvero complicata. L’ammutinamento, la classifica precaria, il progetto tecnico e tattico che non decollava, problemi interni. Insomma l’allenatore calabrese ha dovuto vestire prima i panni dello psicologo e poi quello dell’uomo di campo. In questi mesi ha fatto vedere delle buone cose, ma è chiaro che la squadra deve migliorare ancora. Dal punto di vista difensivo, ad esempio, gli azzurri non sono ancora riusciti a trovare la quadra giusta.