Barcellona-Napoli: le probabili formazioni, Insigne stringe i denti

Probabili formazioni di Barcellona-Napoli la gara valida per gli ottavi di ritorno di Champions League vedrà Lorenzo Insigne titolare.

Stringerà i denti ma Lorenzo Insigne sarà da titolare, il capitano figura nella probabile formazione di Barcellona-Napoli. E’ lui l’unico dubbio di Gennaro Gattuso a poche ore dal match che si giocherà alle ore 21 al Camp Nou. Il talento napoletano ieri ha svolto la rifinitura con la squadra e questo lascia ben pensare per il suo impiego questa sera. Il tecnico oggi parlerà di nuovo con il calciatore, gli chiederà se è al meglio della condizione, anche per evitare problemi come quello di Dybala della Juventus, che è dovuto uscire dopo 13′ a causa del riacutizzarsi di un infortunio.

Nelle probabili formazioni di Barcellona-Napoli ci sono problemi anche per Setien che deve fare a meno a centrocampo di Vidal e Busquets, fuori per infortunio. Il tecnico degli spagnoli potrebbe presentare, come riferisce Gazzetta, un 3-4-1-2 per avvicinare Messi alla porta. Sarà regolarmente in campo ter Stegen nonostante il riacutizzarsi di un fastidio muscolare. In attacco Griezmann e il giovane Fati si giocano un posto da titolare. Setien in questi ultimi mesi ha dovuto fare i conti con tanti problemi interni e questo potrebbe essere il vero handicapo per la squadra spagnola. Sulla carta, infatti, il Barcellona è superiore agli azzurri ma nel calcio la testa è fondamentale. Dovrà essere brava la squadra di Gattuso a dare una sensazione di forza e compattezza per cercare di minare le certezze dei blaugrana.

Ecco le probabili formazioni di Barcellona e Napoli

Barcellona (3-4-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet; Alba Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

ARBITRO: Cakir (Duran e Ongun. IV: Meler. VAR: Kalkavan-Palabiyik).