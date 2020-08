Il consiglio di Pistocchi: “Thiago Silva perfetto per il Napoli”

Thiago Silva al Napoli è un’idea di mercato lanciata da Maurizio Pistocchi che ha parlato del difensore brasiliano a radio Tmw.

Lo aveva esaltato già al termine della partita vinta con il Psg contro l’Atalanta, oggi Pistocchi consiglia Thiago Silva al Napoli.

Vedendo la partita, Thiago Silva a 35 anni lo prendo tutta la vita. Adesso lo darei a tutti, se il Milan lo riprende fa un affare. Ma porrebbe giocare anche al Napoli, alla Roma, alla Juventus. E farei un monumento a Marotta per la vendita di Icardi, che non l’ha strisciata mai.

Attualmente Thiago Silva è ancora impegnato in Champions League con il suo Psg. Il suo contratto è a fine stagione e non ha ancora trovato l’accordo con un’altra società. Il Napoli cerca un difensore e Thiago Silva potrebbe essere un’alternativa, soprattutto se dovessero andare via Maksimovic e Koulibaly. Dell’interesse di City e United per il senegalese si è già parlato, ma nelle ultime ore si parla con insistenza di un Everton che punta Maksimovic. Il Napoli ha preso già Rrahmani ed ha bloccato Gabriel, come confermato da Carlo Laudisa, ma se dovessero andare via due difensori, allora ne servirebbe un altro. Anche perché sempre l’Everton pare abbia messo nel mirino pure Luperto.

A questo punto Thiago Silva al Napoli non sarebbe un’eresia, anche perché nel match con l’Atalanta ha veramente impressionato. Certo ha 35 anni ma alcuni difensori possono dare un grande contributo anche al termine della carriera. Certo per vestire la maglia azzurra il difensore brasiliano dovrebbe decidere di abbassare di molto il suo ingaggio che arriva a circa 12 milioni di euro, ma difficilmente riuscirà a trovare qualche club disposto a dargli gli stessi soldi che gli ha offerto il Psg. Altro ostacolo è la politica di De Laurentiis che punta molto sui giovani, ma in questo caso non ci sarebbe da pagare il cartellino.