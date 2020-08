Il mercato del Napoli deve tenere conto anche di tre cessioni eccellenti: Milik, Allan e Koulibaly. A sorpresa può partire Maksimovic.

Ciro Venerato giornalista della Rai fa il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Goal. Secondo Venerato in questo momento le operazioni di Giuntoli sono vincolate dalla cessione di tre calciatore come Arkadiusz Milik, Allan Marques e Kalidou Koulibaly. “Quella del Napoli non sarà una rivoluzione, ma sicuramente rinnoverà molto. E’ chiaro che i tre calciatori citati faranno fare cassa al club di Aurelio De Laurentiis“. In dote dovrebbero portare tra i 150 ed i 170 milioni di euro, ma trovare chi è disposto a spendere i soldi richiesti dal Napoli non è semplice. La Juve non vuole mettere sul piatto i 50 milioni per Milik, il cui contratto scade nel 2021 e il Manchester City continua a offrire 55 milioni per Koulibaly, offerta ritenuta bassa da De Laurentiis. Si attende la mossa dell’Everton per Allan che costa sui 30 milioni di euro. Ma nel mercato del Napoli potrebbe esserci anche un’altra sorpresa la cessione di Nikola Maksimovic: “Quella del serbo non sarebbe una cessione per questione tecnica, bensì eventualmente per fare cassa. Il giocatore piace a Gattuto che ritiene però la coppia titolare composta da Manolas e Gabriel. Per questo – dice Venerato – Maksimovic non vuole rischiare di fare il terzo“. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interessamento del Milan per Maksimovic. Secondo Venerato la valutazione di Maksimovic è di “quindici milioni di euro. L’Everton è in pole per il giocatore“.

Mercato Napoli: le altre trattative

Ci sono anche altri nomi da trattare, ma questa volta per il mercato in entrata. Reguilon è la prima scelta assoluta, ma ci sono due parametri da rispettare. Se dovesse saltare lo spagnolo allora il Napoli tiene in caldo altri nomi come quello di Mykolenko.