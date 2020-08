Il Napoli ha preso Gabriel Magalhaes la conferma arriva da Repubblica, liberato lo slot da extracomunitario: ecco le cifre dell’affare.

L’addio di Leandrinho (ceduto in Brasile) dà il via libero per l’arrivo di Gabriel Magalhaes al Napoli, lo scrive Repubblica. L’annuncio dell’acquisto del difensore brasiliano era già stato dato nella giornata di ieri, ma oggi arrivano delle conferme.

Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha liberato uno spazio per tesserare un calciatore extracomunitario con la cessione a titolo definitivo di Leandrinho al Red Bull Bragantino, ma ha già deciso come utilizzarlo.

Con l’arrivo di Gabriel diventa sempre più possibile l’addio di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese porterà una enorme plusvalenza in casa Napoli, i cui conti cono gli unici limpidi in Serie A. De Laurentiis aspetta l’offerta giusta ed intanto lavora per chiudere l’affare con il Lille.

Gabriel al Napoli: le cifre

Ora il club azzurro può tesserare Gabriel del Lille. La trattativa – scrive Repubblica – è praticamente conclusa. Al Lille andranno 25 milioni di euro. Il Napoli l’ha impostata da tempo e la chiuderà ufficialmente non appena sarà completata la cessione di Kalidou Koulibaly. Gabriel ha estimatori in Inghilterra, ma è intrigato dall’opportunità di raggiungere Osimhen in maglia azzurra dopo l’esperienza in Ligue 1.

Fino ad ora il Napoli si è mosso con grande abilità sul mercato riuscendo a chiudere l’affare Osimhen, nonostante le grandissime difficoltà. Giuntoli non si ferma e punta anche un esterno mancino per sostituire Ghoulam. Intanto con Gabriel al Napoli sistema la batteria dei difensori che sarà arricchita da Rrahmani. Il centrale ex Verona è stato acquistato già a gennaio insieme con Petagna. Da verificare il percorso dell’attaccante della Spal che potrebbe anche non vestire mai ufficialmente la maglia azzurra, ma essere usato come pedina di scambio, un po’ come accaduto per Inglese che fu ceduto al Parma.