Satin: “Gabriel non è Koulibaly, meno forte anche di Maksimovic”

“Gabriel Magalhaes non è Koulibaly” l’agente Satin getta ombre sulle potenzialità del calciatore del Lille in orbita Napoli.

Secondo Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, il difensore del Lille Gabriel Magalhaes non è ancora ai livelli del senegalese. Ai microfono di Radio Goal l’agente dice: “In questo momento Gabriel non è ancora ai livelli di Kalidou. Il giocatore del Lille dovrà giocarsela con difensori importanti come Maksimovic e Manolas, che sicuramente gli sono superiori. Il Napoli dovrà dare il giusto tempo a Gabriel di ambientarsi e di prendere confidenza con il nuovo campionato. Gabriel, inoltre, dovrà migliorare dal punto di vista tecnico e tattico”. Con Satin si parla anche di un possibile addio di Koulibaly alla maglia azzurra: “La sensazione è che oramai sia fine ciclo con il Napoli, lo vedo bene in Premier League. Anche perché per quello che costa in pochi se lo possono permettere“.

Proprio Gabriel andrebbe a prendere il posto di Koulibaly a Napoli. Secondo voci di calciomercato l’acquisto del difensore del Lille verrà ufficializzato quando arriverà l’offerta giusta per il difensore senegalese. Il Napoli continua a chiedere circa 90 milioni di euro. L’offerta di 55 milioni fatta arrivare dal Manchester City viene considerata ‘ridicola’ dal Napoli, mentre il Manchester United arriva fino a 70 milioni. De Laurentiis è intenzionato a ricavare il più possibile dalla cessione di Koulibaly per avere poi un tesoretto con cui acquistare anche Gabriel. Va ricordato che il il patron azzurro fino ad ora ha investito già tanto con gli acquisti di Osimhen, Petagna e Rrahmani. Ora è momento di cedere qualche pedina come Milik e Allan, ma anche Ounas, Ghoualm, Malcuit e Younes sono sul mercato in attesa di collocazione. Da questi calciatori gli azzurri possono ricavare budget per acquistare nuovi elementi per la rosa del tecnico Gennaro Gattuso.