Calciomercato, l’annuncio: “Il Napoli ha preso Gabriel dal Lille”

“Il Napoli ha preso Gabriel dal Lille” è l’annuncio fatto da Ciro Venerato giornalista ed esperto di calciomercato della Rai.

L’accordo tra il Napoli ed il Lille per Gabriel Magalhaes è stato siglato, lo fa sapere Ciro Venerato ai microfoni di Radio Goal. L’esperto di calciomercato approfondisce i termini della trattativa e dice che l’intesa è raggiunta e mancano solo “firme ed ufficialità ma di fatto è già tutto fatto“. Gabriel arriverà per circa 25 milioni di euro, ancora da verificare il contratto che verrà offerta al calciatore, che sicuramente sarà di almeno 5 anni, anche se non si conosce ancora bene il trattamento economico. Secondo Ciro Venerato Gabriel al Napoli è una precisa richiesta di Gattuso. L’allenatore lo ha voluto perché “lo ritiene simile ad Albiol, capace di guidare la difesa“. Dunque dopo Osimhen il Napoli conclude un altro affare con il Lille, sempre con la regia del tecnico calabrese che però non trova l’intesa per il rinnovo di contratto.

Napoli chi è Gabriel Magalhaes

Il difensore di 22 anni è alto 190 centimetri, nato a San Paolo in Brasile ha giocato diversi anni in Francia dopo la trafila nelle giovanili brasiliane. Il grande salto lo ha fatto proprio con il Lille che gli ha permesso di giocare stabilmente in prima squadra. Gabriel è un difensore centrale che può giocare sia sul centro destra che sul centro sinistra, il suo piede preferito è il mancino. Di lui si parla un gran bene. Con questa operazione De Laurentiis mette a segno un altro colpo giovane e di prospettiva, ma che può dare una grande mano anche nel presente.

Con Gabriel al Napoli si spalancano le porte all’addio di Kalidou Koulibaly. Il club partenopeo ha nel difensore senegalese un tesoretto da sfruttare. Va ricordato che gli azzurri hanno già preso anche Rrahmani dal Verona, Petagna dalla Spal e Osimhen.