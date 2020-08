Venerato sul futuro di Gattuso al Napoli: “Discorso rinviato, ecco perché”

Il futuro di Gennaro Gattuso a Napoli non è ancora ben definito, l’incontro a Capri con Aurelio De Laurentiis non ha prodotto risultati.

Resterò sulla panchina del Napoli ma il futuro di Gattuso è ancora avvolto da un alone di mistero. Sulla questione è intervenuto Ciro Venerato a Radio Goal: “C‘è la volontà da parte di presidente ed allenatore di andare vanti insieme, ma il tecnico non ha chiesto nessun paracaduto per la prossima stagione. De Laurentiis e Gattuso – aggiunge Venerato – vogliono aspettare ancora, si aggiorneranno a Pasqua per capire cosa fare“. Al momento Gattuso ha ancora un anno di contratto e fino ad ora non ha firmato il rinnovo con il Napoli perché ha chiesto di non inserire clausole e penali. Secondo quanto è filtrato nella giornata di ieri, l’incontro di Capri è stato molto cordiale, non ci sono stati attriti ma non è arrivati nemmeno alla chiusura definitiva.

Futuro Gattuso: il Napoli ci pensa

Arrivato per prendere in mano le redini di una squadra quasi in disarmo, Gattuso è riuscito a vincere la Coppa Italia ed a sollevare psicologicamente il gruppo, dandogli anche un’altra veste tattica. L’allenatore calabrese non ha risolto alcuni problemi, come ad esempio la tenuta difensiva. Sarà anche per questo che proprio il tecnico è stato il principale artefice dell’acquisto di Gabriel. Gattuso in futuro a Napoli vuole avere un giocatore in grado di guidare la difesa e pare che proprio il difensore brasiliano del Lille possa essere questo tipo di calciatore. Intanto sul calciomercato sempre Venerato precisa che con la Roma “resta aperto il discorso per Veretout e Under. I giallorossi hanno problemi di bilancio. Under non viene considerato un calciatore di prima fascia, mentre per Veretout il discorso è più complicato. Per prenderli entrambi – conclude Venerato – il Napoli può investire quaranta milioni, ma la Roma ne chiede di più“.