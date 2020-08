Demiral il Napoli tenta l’assalto, arriva la risposta della Juventus

Ultime notizie di calciomercato con Merih Demiral nel mirino del Napoli. Cristiano Giuntoli ha provato a prendere il difensore.

C’è anche il Napoli su Merih Demiral, il giocatore è entrato nel mirino di Cristiano Giuntoli, come scrive calciomercato.com. Una vera e propria irruzione quella del club partenopeo che si è fiondata sul giocatore corteggiato anche da Atletico Madrid, Leicester, Milan e Arsenal. “In questi giorni, in gran segreto, si è mosso il Napoli con il ds Cristiano Giuntoli all’assalto di Demiral. Un Napoli pronto a fare follie, un’offerta importante inclusa o esclusa dal discorso Milik coi bianconeri. Una vera e propria prima scelta per la difesa azzurra” scrive calciomercato.com.

Per Demiral al Napoli è arrivata anche la risposta della Juventus che “considera il calciatore incedibile, niente da fare per qualsiasi club e questo vale anche per il Napoli“. Va ricordato che Demiral prima dell’infortunio giocava spesso al posto di De Ligt. Il difensore ex Ajax ora si è anche operato alla spalla e resterà fuori almeno fino a novembre, quindi diventa molto complicato per i bianconeri cedere il difensore ex Sassuolo. Il Napoli ha voluto provare a prendere Demiral sapendo di poter mettere sul piatto Arek Milik. L’attaccante polacco oramai ha dato la sua parola alla Juventus e non attende altro che formalizzare l’accordo. Un passaggio che prevede o il pagamento di 40/50 milioni chiesti da Aurelio De Laurentiis, oppure l’inserimento di una contropartita tecnica. Intanto il Napoli dopo aver ricevuto il rifiuto per Demiral si è fiondato su un altro obiettivo: Gabriel del Lille. Secondo Ciro Venerato della Rai il calciatore è già stato bloccato, mancano firme ed annuncio ufficiale, che dovrebbe essere una pura formalità.