Gazzetta: si abbassa il prezzo di Koulibaly, Napoli pronto a vendere

Focus di mercato di Gazzetta dello Sport su Kalidou Koulibaly del Napoli, il prezzo si abbassa a 70 milioni, lo vuole il Manchester United.

La sfortunata stagione del difensore senegalese, è culminata con l’erroraccio contro il Barcellona. Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare Napoli ma il prezzo del cartellino spaventa il Manchester United. Novanta milioni di euro la richiesta base di Aurelio De Laurentiis formulata in tutti questi mesi, pretese che secondo Gazzetta dello Sport si potrebbero abbassare.

E poi, c’è la posizione di Koulibaly da chiarire. Ormai, s’è capito che il Napoli vuole cederlo e fare cassa. Ma anche nel suo caso, sarà difficile che il presidente trovi un club, il Manchester United, per esempio, che ne soddisfi la richiesta. Con 70 milioni, però, l’affare si farebbe.

Il Napoli ragiona dunque sul prezzo di Koulibaly, anche perché alla soglia dei 30 anni bisogna decidere se monetizzare col cartellino o proseguire il rapporto con un rinnovo. Il giocatore in una recente intervista ha detto di essere pronto a restare a vita a Napoli, ma si è tenuta aperta la porta per un addio. L’ultima stagione, più che travagliata per il Napoli, ha fatto vedere anche il peggior Koulibaly ecco perché si potrebbe pensare di venderlo. Si ha la sensazione che il suo ciclo in maglia azzurra sia terminato.

Per vendere Koulibaly il Napoli dovrebbe abbassare il prezzo, ma De Laurentiis non è convintissimo di questa soluzione. Nel caso dovesse restare in maglia azzurra allora bisognerà trovare nuovi stimoli e convinzioni, per evitare che ci siano altri casi come quello di Allan. Proprio il brasiliano, corteggiato in passato dal Psg, ora può andare all’Everton di Carlo Ancelotti.