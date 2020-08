Manchester City offerta ‘ridicola’ per Koulibaly, la reazione di De Laurentiis

Il Manchester City ha fatto recapitare un’offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly attraverso l’agente del calciatore Fali Ramadani.

E’ stata rispedita al mittente l’offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly, il club inglese attraverso Ramadani ha messo sul piatto 55 milioni di euro. Una cifra molto lontana dalle pretese di Aurelio De Laurentiis che vorrebbe almeno 90 milioni di euro per cedere il suo difensore. Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli non intende accettare la proposta di Ramadani, ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Ramadani ha presentato a De Laurentiis una offerta del Manchester City piuttosto bassa: 55 milioni. Il presidente del Napoli ne chiede 90. E trovare un punto di incontro a questa distanza non è semplice. Il senegalese, peraltro, a Napoli vive benissimo e Guardiola non ha offerto un ingaggio molto diverso da quello che percepisce qui. Insomma, non ci sono ancora le condizioni per cedere KK anche se tutti gli indizi lo danno in partenza”.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un interessamento concreto del Manchester United che potrebbe mettere sul piatto 70 milioni di euro, cifra che già viene considerata più congrua da parte del club partenopeo, che se non dovesse trovare acquirenti potrebbe decidere di abbassare le pretese. Per ora l’offerta del Manchester City per Koulibaly viene totalmente esclusa, ma anche quella dello United potrebbe non bastare. Il Napoli è intenzionato a resistere il più possibile, valuta il suo giocatore un top e quindi prova a venderlo al miglior offerente.