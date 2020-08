Varriale difende la Ferrari e frecciatina alla Juve: il web si scatena

Enrico Varriale giornalista della Rai ha difeso Paola Ferrari per la fake news sulla Juventus, sul web tante polemiche.

Paola Ferrari che ha rilanciato la fake news sulla Juve è stata difesa da Enrico Varriale. Il giornalista della Rai attraverso il suo account di twitter ha preso le parti della collega ed ha scritto:

Paola Ferrari è una donna intelligente che fa tante belle cose,come quest’ultima. Ha preso, credo per distrazione, una grossa topica su tw. Capita a molti, e sarebbe giusto scusarsi. Detto questo:

1) Su TW ognuno risponde per se stesso.

2)Dietro alcuni attacchi c’è dell’ altro.

Lo screenshot rilanciato dalla giornalista ha fatto il giro del web, diventando immediatamente virale. Addirittura è ancora un top trend tra le ricerche di twitter. Su Paola Ferrari sono piovute critiche ma anche difese, come quella di Varriale. Ma il giornalista della Rai è stato molto attivo sui social ed alcune sue frasi hanno scatenato anche l’ira di alcuni utenti. Varriale ha lanciato una frecciata alla Juve, rispondendo ad un utente che sminuiva l’impresa dell’Inter che ha battuto il Leverkusen. “Niente da vedere con la corazzata Lione” ha scritto Varriale rispondendo, riferendosi all’eliminazione della Juventus in Champions League che è costata anche la panchina a Maurizio Sarri. Dopo questa frase tanti tifosi bianconeri hanno attaccato Varriale, minacciando di non voler più pagare il canone della Rai.