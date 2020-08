Adani difende Pirlo: “Lui ha le pa**e quadrate, farà bene alla Juve”

Lele Adani a supporto di Andrea Pirlo, il nuovo allenatore della Juve suscita qualche dubbio tra tifosi e addetti ai lavori.

Non ha mai allenato nessun club, ma Lele Adani è convinto che Andrea Pirlo alla Juve possa fare bene. Lo ha scritto l’ex calciatore già al momento dell’annuncio e lo ha ribadito attraverso i microfoni di Sky: “Lui ha le pa**e quadrate. Non si è seduto sulla panchina della Juve soltanto per fare il gestore, ma per imporre le sue idee di calcio“. Nessun dubbio sull’ex calciatore Pirlo, regista sopraffino dai piedi magnifici, in grado di incantare giocatori come Iniesta e Xavi. Sulle qualità di allenatore si può dire poco o nulla dato che per la prima volta in carriera Pirlo guiderà una squadra.

Adani non ha dubbi sulle qualità di Pirlo e lo ha detto apertamente attraverso tv e social. Proprio dai social sono piovuti pareri discordanti su quanto espresso dall’ex calciatore dell’Inter. Ci sono tanti utenti d’accordo con Adani, altri che invece lo criticano. La verità è che sarà il campo ed i risultati a giudicare Andrea Pirlo come allenatore.