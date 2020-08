Di Lorenzo sui social carica il Napoli: “Riposo e poi ripartiamo”

Giovanni Di Lorenzo ha scritto un messaggio su instagram al termine della stagione calcistica del Napoli. Ecco il testo.

“Si è concluso il mio primo anno a Napoli… Alti e bassi ma sicuramente è stata una stagione indimenticabile! Adesso un po’ di riposo e poi ripartiamo carichi per la nuova stagione” così Giovanni Di Lorenzo si congeda momentaneamente dai campi di calcio. Il difensore del Napoli è stato sicuramente uno dei migliori in questa travagliata stagione azzurra. Punto fermo sia per Ancelotti che per Gattuso l’esterno di destra si è ritrovato a fare anche il difensore centrale. In piena emergenza difensiva Di Lorenzo non ha fatto mai mancare il suo apporto, cosa che è stata apprezzata dai tifosi del Napoli. Arrivato in sordina dall’Empoli, rappresenta sicuramente un punto fermo per il presente della squadra partenopea, ma anche per il futuro dato che ha appena firmato il rinnovo di contratto con il club di De laurentiis.