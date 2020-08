Il Napoli punta Vitaliy Mykolenko, esterno mancino di 21 anni attualmente in forza alla Dinamo Kiev, non tramonta la pista Reguilion.

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che ha messo nel mirino Vitalij Mykolenko, la notizia viene data dal Corriere dello Sport. Il giovane esterno mancino è seguito da Cristiano Giunto, ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

Il Napoli è alla ricerca di un terzino. Dall’elenco, fatalmente, è sparito Tsimikas, che a gennaio è stato vicinissimo e che ha preferito concedersi alle avance del Liverpool; ma il calcio apre a nuovi mondi e Vitalij Mykolenko (21), ucraino della Dinamo Kiev con enormi margini di miglioramento, si è insidiato «virtualmente» sulla fascia e corre spalla a spalla con Reguilon del Real Madrid (ma in prestito al Siviglia).

Mykolenko al Napoli: colpo di mercato a sorpresa

Dal mercato non bisogna lasciarsi ingannare e un indizio a volte è sufficiente per rappresentare una prova: Mykolenko ha una età perfettamente in linea con il «Progetto», ha un piede sensibile (educato, dicono di lui) una corsa accattivante, una postura elegante e pure una quotazione già vicina ai dieci milioni di euro. E’ una opzione, una tentazione, una possibilità che intriga assai, perché i giovani rappresentano un investimento: però non è semplice, ovviamente. Giuntoli è pronto a centrare un colpo a sorpresa, un nome nuovo che potrebbe fare al caso degli azzurri.

Il club azzurro continua a cercare giocatori sulla fascia sinistra, il che fa intendere che Ghoulam andrà via o che quantomeno non si ha fiducia sulla sua ripresa dopo l’infortunio. Per il Napoli Mykolenco o Reguilon sono due opportunità, due giocatori giovani alla portata del club partenopeo. Il mercato è appena cominciato, ma bisogna già andare di fretta perché la nuova stagione è alle porte. Lo sa Cristiano Giuntoli che proverà a piazzare qualche colpo a breve.