“Reguilon vuole il Napoli, fissati due paletti. Il Real Madrid in attesa”

Sergio Reguilon al Napoli è la notizia che catalizza il mercato azzurro. Ciro Venerato fa il punto sulla trattativa col Real Madrid.

“Sono stati fissati due paletti per vedere Sergio Reguilon al Napoli” lo dice il giornalista Ciro Venerato a Radio Goal. Il primo riguarda la formula dell’acquisto: “Il Napoli lo vuole in prestito e non vuole acquistare il cartellino. Potrebbe valutare l’acquisto, ma non con l’obbligo di riscatto“. Il secondo punto fermo è l’ingaggio del calciatore fissato a 2,5 milioni di euro a stagione. “Questi paletti sono stati fissati durante una lunga call conference tra Giuntoli e l’agente del giocatore che sta trattando con il Real Madrid per conto del Napoli“.

L’esterno sinistro in questo momento si sta giocando l’Europa League con il Siviglia ed una accelerata alla trattativa potrebbe arrivare al termine della competizione. Reguilon vuole Napoli ma bisogna trovare l’intesa con il Real Madrid che vuole cedere a titolo definitivo il calciatore. Insomma una sorta di vicenda che appare molto simile a quella di James Rodriguez, anche se con il prezzo del cartellino molto diverso: nel caso di Reguilon si parla di 25 milioni di euro.

Intanto sul calciatore si sono fiondate tante squadre, come rivela Venerato: “Il suo valore è fuori da ogni dubbio, piaceva tempo fa alla Roma, anche la Lazio si è informata e lo vogliono anche in Premier League“. Reguilon per il Napoli resta la prima scelta ma viste le problematiche Giuntoli sta tenendo in caldo altre trattative come Mykolenko e Grimaldo. Oltre che del mercato in entrata si parla anche di quello in uscita, con Maksimovic che piace molto all’Everton di Carlo Ancelotti. Il Napoli valuta il giocatore 15 milioni di euro. Il serbo potrebbe decidere di andare via, dato che non vuole fare il terzo dietro Gabriel e Manolas.