Laudisa il punto sul mercato: “Napoli visionario. Juventus, quanti problemi”

Carlo Laudisa esperto di mercato di Gazzetta traccia a Radio Goal un parallelo tra il momento del Napoli e della Juventus.

“Il Napoli guarda avanti, la Juventus ha tanti interrogativi” lo fa sapere Carlo Laudisa esperto di mercato. Il parallelo tra questi due club viene fatto perché molto probabilmente saranno le squadre che più di tutte si troveranno a rivoluzionare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici. “Il Napoli ha risolto il problema dell’attacco prendendo Petagna ed Osimhen e si è portato avanti da questo punto di vista“. Mentre la Juventus deve fare i conti con tanti oneri finanziari che stanno bloccando le trattative. Uno ad esempio è “Bernardeschi che non vuole lasciare Torino e quindi non sblocca l’affare Milik del Napoli. I bianconeri – dice Laudisa – stanno corteggiando anche Dzeko e Morata, ma siamo in fase di studio“.

Ma nel mercato di Juventus e Napoli ci sono anche altre considerazioni da fare con Laudisa. I bianconeri potrebbero far quadrare i conti con la cessione di Ronaldo, mentre gli azzurri aspettano il tesoretto che deriva dalla vendita di tre calciatori. “Su Ronaldo non ci sono grandi segnali. La verità è che solo il Psg può permettersi questo giocatore, quindi se lo sceicco non accelera è difficile che si muova. In questo caso – dice Laudisa – potrebbe essere sacrificato Dybala. Ma va detto che in questo momento nella Juve ci sono tanti, troppi interrogativi“.

Con Laudisa si parla del mercato del Napoli ed anche della possibile cessione di Koulibaly che potrebbe andare al City “se alzano l’offerta da 65 milioni di euro, credo che l’arrivo di Manolas abbia fatto da preludio ad una cessione del senegalese. Maksimovic all’Everton? Il club di Ancelotti a gennaio aveva preso Gabriel per 21 milioni di euro, poi il Napoli ha alzato la posta in gioco ed ha bloccato il calciatore. Ora i Toffees ci potrebbero provare per il calciatore serbo“.