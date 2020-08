Ronaldo, il biografo: “La Juve lo sta offrendo a chiunque”

Il futuro di Cristiano Ronaldo rivelato dal biografo Guillem Balague, secondo lo scritto la Juve lo sta “offrendo a chiunque”

Già da qualche mese si parla di un addio di Cr7. Ora le voci sono alimentate dal biografo di Cristiano Ronaldo, Messi e Guardiola. Secondo quanto rivela Guillem Balague a Football Daily del 5 live della BBC, la Juventus si vorrebbe liberare del ‘peso’ economico rappresentato dal portoghese. “C‘è un motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato avvicinato al PSg, il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto istruzioni di cercargli una squadra” addirittura sottolinea il biografo: “E’ stato offerto anche al Barcellona“.

Eppure la Juve e Ronaldo sono ‘prigionieri’ del contratto del portoghese che guadagna circa 30 milioni di euro a stagione. Una gabbia dorata a cui nessuno vuole fare fronte. Il biografo di Ronaldo, però, conferma che Mendes ha avuto mandato di vendere il calciatore, tanto da sondare anche il mercato negli Usa e Qatar. Acquistato come Re della Champions fino ad ora Ronaldo non è riuscito a portare quella coppa che è diventata ossessione in casa Juventus, tanto da costare anche il posto a Sarri dopo l’eliminazione con il Lione, modesta squadra di Ligue 1.

Analizzando le parole del biografo è come se Ronaldo fosse diventato una sorta di Zavorra per la Juve. Il club bianconero ha effettuato già tre ricapitalizzazioni negli ultimi anni e nel primo semestre di questo anno ha un buco che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Inoltre ora deve pagare anche lo stipendio di Sarri, unito a quello di Allegri. Un ingaggio come quello di Cristiano Ronaldo non è facilmente sopportabile. Soprattutto se non riesce a portare in dota la Champions League, che per ora resta un miraggio per i bianconeri.