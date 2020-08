Reguilon, il Napoli ha offerto15milioni al Real Madrid. La reazione di Perez

Reguilon nel mirino del Napoli, Gli azzurri hanno offerto 15 milioni al Real Madrid. Florentino Perez spara alto. Grimaldo l’alternativa.

Il Napoli accelera per Sergio Reguilon, 23 anni, esterno sinistro del Real Madrid, che quest’anno ha giocato in prestito al Siviglia. La concorrenza è tanta, lo stesso club andaluso pare intenzionato a chiederne la conferma.

Florentino Perez vuole cederlo, magari a titolo definitivo, altrimenti in prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, sarebbe questa la formula alla quale sta lavorando Cristiano Giuntoli che ha deciso di stringere i tempi. Il Napoli ha presentato la sua offerta che è di 15 milioni di euro, mail Real Madrid lo valuta tra i 20-25 milioni.

La discussione entrerà nel vivo nelle prossime ore, il ds napoletano si è anche assicurato il gradimento del giocatore. Sulla fascia sinistra, il Napoli avrebbe Mario Rui e Reguilon, perché Faouzi Ghoulam è già sul mercato.

Giuntoli, tuttavia, ha ripreso i contatti anche con il Benfica per Alejandro Grimaldo, già trattato nell’estate di un anno fa. Il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 25 e i 28 milioni di euro.

Ed è ritornato attuale anche l’interesse per Michal Karbownik, 19 anni, esterno mancino del Legia Varsavia sul quale il ds azzurro aveva chiesto notizie già nello scorso mese di gennaio.