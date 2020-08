La Regione Abruzzo firma un’ordinanza: al massimo mille tifosi di assistere agli allenamenti del Napoli in ritiro a Castel di Sangro

Il Napoli va in ritiro a Castel di Sangro e secondo quanto riferisce Il Mattino, almeno mille tifosi potranno assistere all’allenamento degli azzurri. Questo grazie all’ordinanza emessa dalla Regione Abruzzo.

E così i tifosi del Napoli possono sorridere, perché a Castel di Sangro potranno tornarea vivere le emozioni del campo direttamente dalle gradinate tanto ambite. Lo ha stabilito il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio con l’ordinanza numero 78 firmata ieri, utile a disciplinare le modalità di ripresa per gli sport di squadra e di contatto. Il provvedimento parte da quanto previsto nell’ultimo Dpcm del 7 agosto scorso, secondo cui «(…) é consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi». Tra questi, appunto, anche l’Abruzzo che si candida a essere esempio per tutte le altre realtà italiane.