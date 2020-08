Napoli: Gli intoccabili di Gattuso, ecco la lista del tecnico

Ci sono sei giocatori intoccabili nel Napoli per Gennaro Gattuso, il tecnico azzurro ha posto il veto sulla possibile cessione di alcuni giocatori.

Ogni tecnico ha i suoi punti cardine, anche Gennaro Gattuso ha sei intoccabili nel Napoli, la lista viene stilata da Il Mattino. Secondo il quotidiano partenopeo il tecnico ha posto il veto sulla cessione di: Dries Mertens, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Kostas Manolas. Dunque nessun accenno a Kalidou Koulibaly che sembra realmente in procinto di cambiare squadra, al suo posto arriverà Gabriel dal Lille. Sul difensore senegalese c’è l’attenzione dei due club di Manchester che devono rompere gli indugi: se vogliono Koulibaly devono alzare la posta in gioco. I 55 milioni del City non vengono nemmeno considerati da Aurelio De Laurentiis, per questo l’agente Fali Ramadani sta cercando di mediare tra le parti. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri a Capri.

Nella lista dei sei intoccabili del Napoli per Gattuso non c’è nemmeno Hirving Lozano. Vero punto interrogativo di questa stagione travagliata degli azzurri. Arrivato per spaccare le partite il messicano non ha dato il meglio di se stesso né con Ancelotti né con Gattuso. “Serve almeno un anno di ambientamento” dicono tantissimi addetti ai lavori, ma il Napoli non può aspettare ancora molto. Il Mattino sottolinea che nella lista degli intoccabili del Napoli non c’è nemmeno Alex Meret che potrebbe andare via in prestito. Il suo agente è stato chiaro: “Alex vuole giocare”. Proprio il futuro de portiere è stato oggetto di discussione durante l’incontro a Capri tra De Laurentiis e Gattuso. Il patron vorrebbe vedere Meret come prima scelta, mentre Gattuso continua a preferirgli Ospina. Discorso in divenire anche per Hysaj che potrebbe lasciare la Campania se dovesse arrivare l’offerta giusta. Al suo posto c’è Faraoni del Verona.