Gazzetta – Napoli su Vlasic, la stella che incanta l’Europa

Il calciomercato del Napoli si arricchisce con il nome di Nikola Vlasic, trequartista in forza al Cska Mosca. Piace alle big europee.

Giovane, con grandi potenzialità per il presente e per il futuro. Nikola Vlasic per il Napoli rappresenta l’identikit perfetto. Il trequartista di 22 anni in forza al Cska Mosca è ritenuto un obiettivo della società partenopea, lo scrive la Gazzetta dello Sport.

C’è già stata una prima chiacchierata col suo manager per sondare la disponibilità del ragazzo a lasciare il Cska Mosca, il club che ne detiene la proprietà del cartellino da un anno. Vlasic, 22 anni, è uno dei giovani più seguiti in Europa, è un nazionale croato e tatticamente è anche duttile. Giuntoli lo ha fatto seguire dai suoi emissari e continua a tenere rapporti con il suo entourage, ma la necessità di dover cedere ne ha rallentato il dialogo. Vlasic piace e l’interesse resterà in piedi per l’intera durata del mercato, che chiuderà il prossimo 5 ottobre. Il costo del suo cartellino è abbastanza accessibile, con una ventina di milioni l’affare potrebbe concludersi.

Napoli su Vlasic: ecco le giocate del croato