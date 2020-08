CdM – La Roma vuole Milik, può inserire Under e Veretout

Arkadiusz Milik nel mirino della Roma, il club giallorosso potrebbe inserire nella trattativa sia Jordan Veretout che Cengiz Under.

Anche con il cambio di proprietà in corso la Roma punta Arek Milik. Il calciatore polacco piace molto anche alla Juventus che però non riesce a trovare l’intesa con il Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno il club giallorosso è intenzionato a fare un tentativo concreto per Milik, arrivando anche a mettere sul piatto Veretout e Under. Il francese è un pezzo importante della squadra di Fonseca, mentre Under è in partenza. Nei prossimi giorni si potrebbero intensificare i rapporti anche perché al momento i dirigenti del club capitolino sono impegnati nel passaggio di società da Pallotta a Friedkin.