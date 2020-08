Milik non andrà alla Juventus. Parola di Alfredo Pedullà, massimo esperto di calciomercato. Il polacco freme per vestire il bianconero, ma i due club non trovano accordo sulle contropartite tecniche da inserire nell’affare.

Arkadiusz Milik vorrebbe vestire il bianconero della Juventus ma al momento la trattativa sembra arenata. Ad affermarlo è Alfredo Pedullà, uno dei guru del calciomercato in Italia. Pare che sia Bernardeschi ad aver deciso l’affare. Il centrocampista toscano ha rifiutato in tutte le salse un eventuale trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Milik sogna la Juventus, ma sono tre i big al passo d’addio

Milik, Bernardeschi, Demiral. Questi sono i nomi coinvolti nella trattativa tra Juventus e Napoli. Il coronavirus ha imposto nuove abitudini agli amanti del pallone. Dal calcio senza tifosi allo stadio ai rigidi protocolli sanitari. Anche il mercato è stato travolto da questo tsunami. L’attuale sessione di calciomercato, infatti, durerà fino al prossimo autunno. Il Napoli, dunque, ha tutto il tempo per cedere bene quei giocatori che già da qualche mese sono considerati al passo d’addio. Tre i nomi: Koulibaly, Allan e Milik. Il primo valeva oltre 100 milioni nel 2018, ma oggi, anche a fronte degli anni che passano e complice una stagione francamente non all’altezza, vale non più di 70 milioni (più eventuali bonus). E’ questa la cifra stanziata da De Laurentiis che ha già rispedito al mittente un’offerta del Manchester City ritenuta non all’altezza.

Milik, altro che Juventus (ma l’alternativa resta italiana)

Per Allan, invece, capobrigata dell’ammutinamento Champions, si aprono le strade della Premier League. L’Everton sembra in pole. Veniamo, infine, al capitolo Milik. Il polacco, promesso sposo della Juventus, potrebbe essere costretto a rivedere le sue ambizioni sportive. Purtroppo per lui la Juventus, per garantire uno stipendio sontuoso a Cristiano Ronaldo, deve cedere e non acquistare. Traduzione: Milik arriva in bianconero solo se Juventus e Napoli trovano un accordo sulle contropartite tecniche gradite agli azzurri. Si dà il caso però che al Napoli interessino Demiral e Bernardeschi. Il primo è considerato incedibile dalla Vecchia Signora, mentre il secondo ha già rifiutato la destinazione partenopea. Secondo Alfredo Pedullà, forse il massimo esperto di mercato, è più probabile che Milik vada alla Roma. I capitolini, al di là del passaggio di consegne da Pallotta a Friedkin, devono risanare il bilancio. Il Napoli è interessato a Veretout e Under, e prende sempre più corpo l’ipotesi di una maxi operazione.