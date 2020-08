Clamoroso la Juventus punta David Silva, la Lazio può essere beffata

La Juventus prova a beffare la Lazio per David Silva, l’attaccante del Manchester City era ad un passo dai biancocelesti.

Clamorosa notizia di mercato con la Juventus che prova a soffiare David Silva alla Lazio. Una conferma arriva da Claudio Anellucci che a Radio Radio dice: “So che nella trattativa per Silva è entrata prepotentemente la Juve. Magari verrò smentito tra qualche ora, scopriremo che i bianconeri hanno fatto solo azione di disturbo, sono cose che accadono nel mercato“. Qualora la notizia dovesse essere confermata allora la Juventus andrebbe ad aggiungere un altro over 30 nella sua rosa già molto ‘vecchia’. Il mercato dei bianconeri fino ad ora non ha infiammato i cuori dei suoi tifosi, tanto che pure Carlo Laudisa ha ammesso che ci sono molti, troppi punti interrogativi.

Con David Silva la Juventus confermerebbe di voler muovere qualcosa in avanti. Magari vendere Dybala, dato che Cristiano Ronaldo ha un ingaggio così altro che nessuno ci fa un pensiero, nonostante il club di Agnelli lo stia offrendo praticamente a chiunque. Secondo Claudio Anellucci l’affare non è impossibile a causa dell’età altrimenti “non avrebbero preso Cristiano Rolando. Silva è un giocatore fisicamente integro. Il club starà ragionando sulle qualità tecniche del giocatore“.

Secondo il procuratore il nuovo allenatore della Juventus è amante di giocatori come David Silva, quindi anche per questo si potrebbe decidere di fare l’operazione di mercato. “Se tutto venisse confermata, sarebbe davvero una grande operazione da parte di Andrea Pirlo“. Fino ad ora la Lazio era l’unica pretendente per il giocatore che sta ancora giocando la Champions con il City, ma l’accordo non è stato ancora siglato ufficialmente e quindi c’è la possibilità di un inserimento di una terza società.