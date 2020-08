Giuntoli tentato dalla Roma: “A Napoli è scontento” ecco perché

Cristiano Giuntoli direttore sportivo della Roma è la notizia lanciata dal quotidiano Il Messaggero, che parla di un ds azzurro scontento.

La nuova Roma di Friedkin punta a Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, sfruttando la volontà del ds partenopeo di cambiare aria. Giuntoli rientrerebbe in un ventagli odi opportunità che tengono dentro anche Fabio Paratici della Juventus e Ausilio dell’Inter. Secondo Il Messaggero sia Ausilio che Giuntoli vorrebbero provare un’altra esperienza perché non vogliono essere solo esecutori materiali, ma bensì partecipare più attivamente alle trattative.

Entrambi hanno un tratto che li accomuna: al netto delle inevitabili smentite, sono scontenti di dove si trovano e guardano con interesse a cosa sta accadendo nella Capitale. Giuntoli, stritolato dallo strapotere decisionale del tandem De Laurentiis-Chiavelli, è ormai divenuto un mero esecutore delle decisioni presidenziali. Per liberarsi ha una clausola rescissoria che tuttavia, nel caso di chiamata ufficiale, non sarebbe un problema soddisfare.

Se Giuntoli dovesse realmente andare alla Roma, allora il Napoli dovrebbe cercare un nuovo direttore sportivo. Difficile che questa soluzione possa andare in porto già durante questa sessione di mercato, in cui Giuntoli sta seguendo più trattative per conto del Napoli. Il ds azzurro ha lavorato per quella di Osimhen ed ha bloccato di fatto Gabriel. Il Napoli, inoltre, ha anche tanti affari in uscita da chiudere, tra cui anche un possibile maxi scambio proprio con la Roma.