Napoli, Allan all’Everton, si limano i dettagli. Ecco quando si chiude

Allan dal Napoli all’Everton, le due società limano i dettagli. Il centrocampista brasiliano saluta il San Paolo ritroverà Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riporta il quotidiano IL MATTINO, l’accordo fra il Napoli e l’Everton per la cessione in Premier League di Allan è letteralmente ai dettagli al punto che l’affare potrebbe essere concluso in tempi brevi e ufficializzato già dopo Ferragosto.

Il brasiliano fa parte di un piccolo gruppo di giocatori che lasceranno Napoli e il San Paolo mentre Gennaro Gattuso cerca di apportare modifiche sostanziali alla sua squadra.

Allan era un ex favorito sotto Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti Con l’arrivo di Gattuso, Allan ha perso posizioni, passando da titolare inamovibile a riserva.

Il Napoli ha promesso ad Allan, 29 anni, di liberarlo in caso di offerte adeguate. Lo stesso discorso fatto per Arek Milik, Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano, un altro giocatore che ha attirato l’interesse dei Toffees.

L’Everton considera Allan uno dei suoi obiettivi principali, l’ex tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha provato a portarlo al Merseyside a gennaio. Ancelotti ha anche chiamato il suo ex giocatore per parlare delle sue ambizioni con l’Everton nel tentativo di convincerlo a trasferirsi in Premier League. Allan dal canto suo è entusiasta di lavorare di nuovo con Ancelotti. Il Napoli e l’Everton potrebbero chiudere la trattativa in questa settimana. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vuole circa 30 milioni per il nazionale brasiliano, l’Everton ne ha offerti 20. Le parti nelle ultime ore si sono avvicinate Allan pronto a cambiare maglia.