Gattuso e De Laurentiis a Capri hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto. Il tecnico ha chiesto alla società quattro acquisti.

De Laurentiis e Gattuso si sono incontrati a Capri per discutere il futuro del tecnico e pianificare la campagna acquisti. Nelle ultime ore le due parti hanno avuto una pausa di riflessione, ma tutto si è risolto per il meglio. Il Napoli e Ringhio continueranno insieme fino al 2023.

Gli azzurri si preparano a vivere la nuova stagione da protagonisti. L’acquisto di Osimhen è un chiaro segnale delle ambizioni del Napoli. La redazione di Sportitalia, ha pubblicato su Twitter le ultime sull’incontro tra De Laurentiis e Gattuso, rivelando alcuni dettagli. Ecco quanto si legge:

“Raggiunta l’intesa tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis. In settimana arriverà la firma fino al 2023 con un contratto di 1,6 milioni a stagione più bonus. Sono 4 gli acquisti richiesti nel mercato estivo da Gattuso“.

Si possono ipotizzare i ruoli per i quali Gattuso ha chiesto un sacrificio alla società: L’erede di Callejon, un centrocampista per sostituire il partente Allan, un difensore o un esterno di difesa nel caso in cui partissero Ghoulam e koulibaly, e con molta probabilità il quarto giocatore potrebbe essere un attaccante oppure un esterno d’attacco.

De Laurentiis e Gattuso a Capri hanno discusso anche sulle ambizioni del Napoli, la società vuole tornare immediatamente in Champions league, e il tecnico è chiamato all’impresa. Gattuso ha accettato con entusiamo la sfida convito dei propri mezzi e dei giocatori che avrà a disposizione.