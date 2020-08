Ultimi aggiornamenti sull’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso a capri, si decide il destino del tecnico calabrese.

La redazione di Sky fa il punto sugli aggiornamenti relativi all’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha un altro anno di contratto (nessuno ha attiva le clausole di rescissione), ma l’idea è quella di puntare ad un biennale o un triennale. L’intesa non è così scontata, anche se c’è la volontà da entrambe le parti di andare avanti insieme. Allo stesso tempo la rottura non è una ipotesi da scartare. Il tecnico chiede che vengano cancellate dal contratto penali, vie d’uscita e altre clausole. Un modo che rivoluzionerebbe il concetto di contratto di De Laurentiis i cui accordi lavoratovi sono sempre molto complessi, chiede a Victor Osimhen ed i suoi agenti per informazioni al riguardo.

L’incontro tra De Laurentiis e Gattuso è tutt’ora in corso, secondo quanto riferisce Sky è presente anche il figlio Edo De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Gianluca Marzio sul summit in corso dice: “L’intenzione della dirigenza partenopea è quella di rinnovare, se ne sta parlando con Gattuso. L’idea – aggiunge Di Marzio – è quella di un biennale o accordo per tre anni, un progetto lungo che viene condiviso anche dal tecnico”. Ulteriori aggiornamenti ci saranno nelle prossime ore.