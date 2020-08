Napoli, tutto su Reguilon: spunta una promessa del calciatore a Giuntoli

Ultime notizie di mercato con Sergio Reguilon che è la prima scelta del Napoli per la fascia sinistra di difesa.

Ventitré anni ed il futuro davanti a se, quello in cui Sergio Reguilon potrebbe vestire la maglia del Napoli. Gli azzurri stanno facendo una corte spietata al calciatore che ha fatto anche una promessa a Cristiano Giuntoli. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport sulla trattativa:

Non sarà facile chiudere l’affare, come insegna il passato, e serviranno nervi saldi e capacità dialettiche, a cui De Laurentiis farà ricorso per chiacchierare con il suo amico Florentino Perez: la prima ipotesi, prestito con diritto di riscatto, è rimasta lì, inevasa. La seconda ipotesi per chiudere l’affare, dinnanzi ad una richiesta di 25 milioni, prevede la concessione del prestito ma stavolta con obbligo di riscatto. Il Napoli si è portato il lavoro avanti e Giuntoli, che da cinque giorni ha cominciato a sfiancare i procuratori di Reguilon, ha ottenuto non soltanto il gradimento ma una specie di promessa: quella di mettere il Napoli al primo posto per il futuro. Però non basta, è chiaro, e al resto dovrà provvedere il Real Madrid, decidendo quanti e quali siano i margini d’intervento intorno a quei venticinque milioni che De Laurentiis ritiene una enormità e che vorrebbe in qualche modo tagliarla, per renderla più umana.

Reguilon al Napoli: le alternative

Mykolenko e Grimaldo sono due nomi messi in lista da Cristiano Giuntoli qualora non ci dovesse essere l’accordo per portare Reguilon in maglia azzurra. La società partenopea non vuole avere fretta su questa trattativa, anche perché il Siviglia (attuale squadra dell’esterno sinistro) è ancora impegnato in Europa. Servirà pazienza per portare Reguilon al Napoli, soprattutto per convincere il Real Madrid. Ma il Napoli ha deciso che vuole il calciatore solo in prestito, senza alcun obbligo di riscatto.