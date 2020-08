Napoli-Gabriel, il Lille ha concesso una prelazione agli azzurri per l’acquisto del difensore brasiliano. Rifiutata l’offerta dell’Everton.

Il Napoli in pole su Gabriel, il Lille vuole cedere il brasiliano agli azzurri rispettando il patto tra gentiluomini con De Laurentiis. Le relazioni tra i due club sono ottime, tanto da spingere il club francese a rifiutare un’offerta da 20 milioni di euro dell’Everton. Il club di De Laurentiis si è preso ancora qualche giorno per capire il destino di Koulibaly, corteggiato dalla Premier. Intanto il Napoli ha trovato l’accordo con Reguilon e tratta con il Real Madrid per provare a chiudere.

l’esperto di calciomercato di sky sport, Gianluca Di Marzio, ha riportato le ultimissime sul calciomercato del Napoli, in particolare il giornalista si è soffermato sull’asse Napoli-Lille per Gabriel e su Reguilon. Ecco quanto evidenziato

SE PARTE KOULIBALY ARRIVA GABRIEL

“Il Napoli stringe per Gabriel difensore del Lille, la chiusura positiva della trattativa dipenderà però dall’eventuale cessione di Kalidou Koulibaly. Il Lille infatti non attenderà ancora moltissimo. Ha concesso qualche giorno di tempo al Napoli per capire se effettivamente il difensore senegalese sia in uscita o meno. Su Koulibaly rimane vivo l’interesse da parte di alcuni club di Premier League, in primis il Manchester City. Da colosso intoccabile, con De Laurentiis che ha spesso evidenziato di aver rifiutato cifre astronomiche, a possibile partente con i tifosi spaccati. C’è chi vorrebbe dare un’altra opportunità a Koulibaly, convinto come si sia stata una stagione strana e di transizione. Chi invece punta su reinvestire nel calciomercato in entrata i milioni derivanti dalla sua cessione.

Qualora koulibaly rimanesse a Napoli, allora il Lille si riterrebbe libero di valutare anche altre proposte: oltre all’Everton di Ancelotti hanno infatti preso informazioni su Gabriel anche Arsenal e Manchester United”.

RAGGIUNTO L’ACCORDO CON REGUILON, SI TRATTA CON IL REAL

“Il mercato del Napoli non si ferma al difensore del Lille, Gabriel. giuntoli continua a trattare Sergio Reguilon, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, che sta concludendo la propria stagione in prestito secco al Siviglia. La negoziazione tra le parti è ben avviata, con il calciatore che ha dato il proprio assenso al trasferimento e con il quale il Napoli ha trovato un accordo economico. Adesso sta ai due club trovare la formula giusta per provare a chiudere l’operazione: il club azzurro ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto. La palla passa adesso al Real Madrid, che valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro“.