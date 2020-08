Arek Milik è diventato la terza scelta della Juventus. L’attaccante del Napoli potrebbe approdare alla Roma.

JUVENTUS MILIK ROMA. Arkadiusz Milik, forte del mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 ha obbligato il Napoli alla cessione nell’imminente sessione di calciomercato. Giuntoli vuole scongiurare l’incubo dell’addio a parametro zero.

Milik ha accarezzato l’idea di accasarsi alla Juventus, ma stando a quanto riferisce l’edizione odierna di TuttoSport, il polacco difficilmente vestirà la casacca bianconera. Ecco quanto evidenziato:

MILIK SEDOTTO DALLA JUVENTUS

“Arek Milik è stato sedotto e abbandonato dalla Juventus. Vero che c’è accordo sull’ingaggio, ma al momento il polacco non rappresenta una priorità per i bianconeri.

L’obiettivo principale è Jimenez, se saltasse tutto su Dzeko della Roma, solo dopo, nel caso, occhi puntati sul centravanti del Napoli. Che attende la Juventus, ma potrebbe restare deluso e col cerino in mano. Situazione in evoluzione.

Ricordiamo che il polacco a chiare lettere ha riferito al Napoli che non intende rinnovare il suo contratto preferendo una nuova esperienza, il suo sogno sarebbe quello di approdare alla Juventus e giocare in coppia con Cristiano Ronaldo.

La situazione sembra essere cambiata. Per l’ex bomber dell’Ajax resta in piedi l’ipotesi Roma. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante del Napoli in scadenza di contratto nel 2021“.

SCAMBIO CON LA ROMA

Il quotidiano sportivo aggiunge: “Milik è affascinato dalla Juventus ma, in queste ultime ore, è stata la Roma del nuovo patron Friedkin ad aver fatto dei passi in avanti.

Il Napoli potrebbe accontentarsi del cartellino di Cengiz Ünder e di un conguaglio di 15 milioni per dare il via libera alla partenza dell’ex Ajax.

Un’operazione che accontenterebbe tutti e che consentirebbe ad Aurelio De Laurentiis di evitare il rafforzamento della Juve, anch’essa alla ricerca di un attaccante di livello che prenda il posto di Gonzalo Higuain, in scadenza tra meno di un anno proprio come Milik“.