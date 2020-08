Il Calciomercato 2020/2021 apre i battenti. Nuove date e alcune novità per il campionato di serie A.

Si terrà a Rimini, il primo settembre, al Grand Hotel, l’apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato che si concluderà il 5 ottobre alle ore 20.

Senza l’esplosione della pandemia il calciomercato estivo si sarebbe dovuto svolgere dal 1 luglio al 2 settembre, ma lo stop obbligato ha reso necessario modificare il periodo in cui sarà possibile acquistare e cedere calciatori.

Di seguito tutte le novità della finestra estiva del calciomercato 2020/2021:

CALCIOMERCATO 2020/2021 LE DATE

Le società, di serie A, avranno solo 35 giorni per definire le trattative e saranno costrette a farlo con il campionato già iniziato. La Federazione ha previsto la possibilità di stipulare e depositare, dal 1° giugno al 31 di agosto, degli accordi preliminari avvalendosi di una piattaforma telematica. I trasferimenti, in ogni caso, si perfezioneranno solo a partire dal 1° settembre, giorno di apertura ufficiale del calciomercato.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

Il calciomercato estivo si concluderà lunedì 5 ottobre, più precisamente alle ore 20: sarà quella la giornata in cui suonerà il ‘gong’ che porrà fine alle trattative in entrata e in uscita di tutte le società.

Alla chiusura, la stagione di Serie A sarà già iniziata da circa due settimane.

CALCIOMERCATO INVERNALE 2020/2021

I calciatori con un contratto precedente scaduto potranno venire tesserati da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021. Invece i calciatori reduci da una risoluzione contrattuale potranno essere tesserati solo dal 1° settembre al 5 ottobre. La sessione invernale inizia il 4 gennaio fino a lunedì 1° febbraio (ore 20).