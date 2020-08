Boga al Napoli, un giovane azzurro per convincere il Sassuolo

Il Napoli non smette di seguire Jeremie Boga, la SSCN vuole inserire nella trattativa il 23enne Gennaro Tutino.

Cristiano Giuntoli lo ha puntato da tempo, per il ruolo di esterno il Napoli vuole Jeremie Boga ed è pronto anche ad attendere per scardinare le difese del Sassuolo. Il direttore sportivo azzurro sta provando a lavorare ai fianchi il club neroverde che vuole 40 milioni per cedere il suo pupillo. La società di Aurelio De laurentiis ci ha provato inizialmente inserendo Amin Younes nella trattativa, ma l’attaccante tedesco non scalda il cuore di De Zerbi. Altra prospettiva per Adam Ounas che non dispiace al Sassuolo, Ma Repubblica scrive che il Napoli per prendere Boga sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia Gennaro Tutino, 23enne attaccante del Napoli che nell’ultima stagione ha militato ad Empoli. Fino ad ora, nonostante le grande qualità che tutti gli riconoscono, Tutino non ha mai fatto quel vero salto di qualità, quello che ad esempio fece Insigne dopo la parentesi con il Pescara di Zeman. Così il Napoli si sta convincendo ad inserirlo in qualche trattativa, per evitare di mandarlo sempre in prestito in giro per l’Italia.

Tutino potrebbe essere la vera chiave per portare Boga al Napoli, dato che il Sassuolo spesso ‘scommette’ su giocatori giovani e di talento, magari poi da rivendere al miglior offerente. Anche con Boga ha fatto un’operazione simile quando riuscì a prenderlo dal Chelsea. Intanto sempre per il ruolo di esterno si avvicina Cengiz Under pronto ad entrare in un maxi scambio che porta Milik alla Roma. Il turco è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli, una svolta si potrà avere nelle prossime ore. In quarantotto ore si dovrebbe chiudere anche Allan all’Everton. Discorso diverso per Boga al Napoli, servirà ancora pazienza per riuscire a chiudere una trattativa già molto complessa.