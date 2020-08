Summit a Capri: Gattuso a De Laurentiis: ecco i quattro incedibili

Ci sono quattro incedibili nella rosa di Gennaro Gattuso, lo ha detto il tecnico al patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, durante il summit a Capri. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno:

La scelta di Gattuso di andare in vacanza a Positano è stata strategica, gli permette di raggiungere Capri senza spostamenti complicati. Ieri con la sua famiglia si è recato sull’isola per incontrare De Laurentiis, trascorrerà qualche giorno a Capri e, anche nei prossimi giorni, prima del ritiro di Castel di Sangro potrebbero esserci altri incontri. Si è discusso di mercato, la linea del Napoli è nota da settimane: attenzione massima a tutte le opportunità, l’obiettivo è costruire una squadra competitiva abbassando l’età media e il monte ingaggi. Per Gattuso ci sono quattro giocatori incedibili: Mertens, Fabian Ruiz, Zielinski e Manolas, per tutti gli altri eventuali offerte saranno valutate con attenzione.