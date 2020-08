Milik irrompe la Roma: maxi scambio alle porte, i dettagli della trattativa

Arkadiusz Milik sempre più vicino alla Roma, la società di Dan Friedkin è pronta a piazzare il colpo in attacco: vuole il polacco del Napoli.

La Juventus resta sullo sfondo, come inossidabile presenza ma è la Roma la società più vicina ad Arek Milik. Il polacco aveva dato la sua parola alla Juventus, ma l’addio di Sarri ed i tentennamenti di Bernardeschi verso la piazza azzurra hanno fatto riflettere il polacco. Secondo Repubblica tra Roma e Napoli ci può essere un maxi scambio:

Con Mertens e Petagna, lo spazio per Milik si è ridotto e l’ipotesi giallorossa è diventata forte nelle ultime ore. La possibilità di imbastire una maxi- operazione è concreta: il Napoli segue Cengiz Under, uno dei possibili eredi di Josè Callejòn. Milik andrebbe in giallorosso con un conguaglio di 15 milioni a favore del club di De Laurentiis. Resterebbe slegato l’affare Veretout, considerato l’ideale in mediana dopo la partenza di Allan, in direzione Everton dove lo aspetta Carlo Ancelotti. Il no di Bernardeschi al Napoli ha bloccato l’operazione e lo stesso attaccante polacco ha deciso di guardarsi in giro: restare un anno ai margini con l’Europeo all’orizzonte non è molto conveniente, quindi Milik sta pensando di prendere in considerazione un’altra soluzione. La più immediata è la Roma. Ne hanno parlato ieri a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso.

Milik alla Roma: Under e Veretout nell’affare

L’esigenza aguzza l’ingegno, così il Napoli nella prospettiva di una cessione di Milik ai giallorossi sta studiando altre soluzioni di mercato. Jordan Veretout e Cengiz Under sono pedine che piacciono a Gattuso ed al Napoli, gli uomini giusti per ricoprire certi ruoli chiave in azzurro. Con Allan verso l’Everton c’è esigenza di un centrocampista, così come è necessario riempire quel posto lasciato vuoto dallo stacanovista Josè Callejon. Secondo il Corriere dello Sport Roma e Napoli parlano di Milik ripetutamente: “De Laurentiis e Fienga, hanno buttato giù una bozza che prevede lo scatto decisivo del turco verso il San Paolo, con un assegno da quindici milioni di euro, per spingere poi il polacco, direzione Stadio Olimpico, a vivere la sua nuova dimensione”.