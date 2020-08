Allan all’Everton: ci siamo, è questione di giorni: le cifre dell’affare

Calciomercato Napoli – Il trasferimento di Allan all’Everton è vicinissimo. Il club di Carlo Ancelotti ha il “si” del calciatore.

Il brasiliano non vede l’ora di trasferirsi in Inghilterra ed ha praticamente accettato la proposta. Ora l’Everton per prendere Allan deve trovare l’accordo economico con Aurelio De Laurentiis, una cosa mica semplice. Si parte da due valutazioni differenti: 25 milioni messi sul piatto dai Toffees, mentre il Napoli ne chiede 40. Letta così sembra quasi impossibile. Ma il Corriere dello Sport svela la volontà dei due club di chiudere l’affare, anche perché il brasiliano ha oramai deciso di raggiungere Ancelotti in Inghilterra. Il club inglese era vicinissimo al centrocampista brasiliano già a gennaio scorso, ma poi il discorso fu rimandato e questa volta si può concretizzare.

Allan, che all’Everton ha praticamente detto si e dunque ha attivato le telefonate giuste al momento giusto: De Laurentiis ha già sentito Daniel Levy, il presidente del club inglese, ha anche saputo che bisognerà andarsi incontro, e che per arrivare alla fumata azzurra sarà necessario che uno alzi la propria offerta (venticinque più bonus) e un altro abbassi i propri sogni (quaranta per non parlarne più). Finiranno per ritrovarsi in qualche modo, a metà strada o dove entrambi capiranno che esisterà la propria convenienza, consapevoli però che quella sia l’unica destinazione a cui aspira Allan.

Everton su Allan: vantaggio su Atletico Madrid e PSG

In questo momento il club inglese è in netto vantaggio su tutti gli altri club, dato che nei giorni scorsi si è parlato con insistenza dell’interessamento di Atletico Madrid, Borussia Dortmund e PSG. Gli ultimi due club hanno fatto solo un sondaggio, mentre gli spagnoli di Simeone si sono spinti un po’ oltre. La volontà di Allan è quella di andare all’Everton ed alla fine questo ha un peso specifico nella trattativa.