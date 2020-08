Boga e Under hanno detto si al Napoli. Aurelio De Laurentiis prepara tre cessioni. Sokratis nelle idee di Giuntoli.

Boga e Under, il Napoli vuole i due giocatori e sta lavorando senza sosta per accontentare Gattuso. La dirigenza azzurra sta lavorando per rinnovare la rosa. Dopo Callejon, all’orizzonte spuntano nuovi giocatori pronti a salutare, su tutti Allan e Koulibaly.

Giuntoli si è mosso con largo anticipo e ha individuato in Veretout e Gabriel i sostituti dei due partenti. Il giornalista e d esperto di calciomercato, Alfredo Peddullà, nel suo editoriale ha parlato del Napoli e in particolare di Boga e Under. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli cambierà molte cose in questo mese e mezzo di mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha incassato il sì di Cengiz Under: il turco vuole indossare la maglia azzurra. Ma non finisce qui. Il Napoli ha intenzione di prendere due esterni offensivi, e così tornerà dal Sassuolo per aumentare l’offerta e convincere il club emiliano a cedere Jeremie Boga.

Under più Boga al Napoli, insomma: la strategia è questa, ci si sono altri nomi per il momento alternativi. Con la Roma, è confermato, potrebbe svilupparsi una trattativa molto più ampia con il coinvolgimento di Jordan Veretout (il centrocampista è e resta la prima scelta del Napoli in caso di cessione di Allan all’Everton, attualmente club favorito per mettere le mani sul mediano brasiliano) e di Arkadiusz Milik, se Edin Dzeko dovesse lasciare (Inter e Juventus sul bosniaco)”.

Pedullà ha poi aggiunto: “Se Arkadiusz Milik si toglie dalla testa la Juventus, ecco che allora l’attaccante polacco potrebbe anche rientrare in operazioni con la Roma che coinvolgano l’esterno turco.

“Il Napoli vuole acquistare Under e Jeremie Boga. L’intenzione della dirigenza del club azzurro è quella di cedere Adam Ounas, Hirving Lozano ed Amin Younes. Il messicano magari potrebbe partire in prestito così da essere valorizzato. Boga ha da tempo accettato l’offerta del Napoli molto presto Giuntoli tornerà a parlarne col Sassuolo“.

Non solo Boga e Under, il Napoli lavora anche per sistemare la difesa che potrebbe diventare orfana di Koulibaly, a questo proposito Pedullà sostiene che dall’Arsenal possa arrivare un nuovo rinforzo per la linea arretrata di Gattuso.

“Il Napoli prenderà almeno due difensori centrali, perché in uscita ci sono sia Kalidou Koulibaly sia Nikola Maksimovic.

In entrata il club di mister Gennaro Gattuso ha puntato Sokratis Papastathopoulos, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ci sono buone possibilità che arrivi a prescindere da Gabriel, quando saranno più chiare le situazioni in uscita.

L’Arsenal ci sta provando, propone al Napoli l’ex Milan trentaduenne in modo da avere il via libera per il difensore brasiliano. Quest’ultimo invece si è promesso al Napoli e aspetta che si sblocchi almeno una situazione in uscita per il reparto arretrato. Ma il Napoli ha intenzione di andare fino in fondo, più avanti, per Papastathopoulos indipendentemente da Gabriel. Non a caso aveva cercato di inserirsi fino all’ultimo per Jan Vertonghen che poi ha accettato la proposta triennale del Benfica”.

Boga, Under, Sokratis, il Napoli del nuovo corso sta prendendo forma. le vie del calciomercato sono impervie e piene di sorprese, ma il gli azzurri sembrano determinai a centrare gli obbiettivi.