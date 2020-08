Gazzetta – Maksimovic sblocca Under, Roma e Napoli verso l’accordo

Napoli e Roma stanno trattando per Cengiz Under a sbloccare l’affare Nikola Maksimovic, lo scrive Gazzetta dello Sport.

Il calciomercato di Roma e Napoli si arricchisce di un nuova capitolo per Cengiz Under, nell’affare potrebbe rientrare Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è pronto ad andare via, dato che non vuole fare il terzo centrale dietro Manolas e Gabriel, con Koulibaly in lista di sbarco e con destinazione Manchester City. Ecco quanto scrive Gazzetta:

In pratica, è in corso un vero e proprio casting. Al vaglio dei due ci sono due situazioni datate, che vanno avanti da un mese o poco più. A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e Maksimovic, più conguaglio di una decina di milioni a favore della Roma, con valutazione da studiare in vista delle convenienze di entrambi i club.

Napoli su Under: la chiave è Maksimovic

Il Napoli sta valutando una serie di esterni d’attacco, senza dubbio il preferito resta Jeremie Boga del Sassuolo. La strada per l’ivoriano è impervia ma Cristiano Giuntoli sta cercando di praticarla e di renderla meno complicata da percorrere. Ma non è detto che gli azzurri debbano comprare un solo esterno, dato che Callejon è andato via e Lozano potrebbe essere ceduto a titolo definitivo o in prestito. Per questo la possibilità dello scambio tra Roma e Napoli, che coinvolge Under e Maksimovic resta in piedi. La volontà del turco è quella di andare via da Roma, soprattutto per la conferma di Fonseca che lo ha escluso dal suo piano tattico ed ha dato il via libera alla sua cessione.