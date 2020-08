Gazzetta – Reguilon al Napoli trattativa lunga, Giuntoli blocca un’alternativa

“Sergio Reguilon al Napoli è una trattativa di mercato sui cui sta lavorando Cristiano Giuntoli, ecco il focus di Gazzetta dello Sport.

Potrebbe andare per le lunghe la trattativa che porta Sergio Reguilon al Napoli, visto che le due società non trovano l’intesa sulla formula della cessione. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Il problema potrebbe sorgere a sinistra, dove Mario Rui non può sopportare il peso di un’intera stagione, considerato che Ghoulam è fuori gioco da tempo e verrà ceduto. Allora, Giuntoli è in contatto con l’entourage di Sergio Reguilon, 23 anni, il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid. Nella stagione appena conclusa, l’esterno sinistro ha giocato in prestito col Siviglia che vorrebbe tenerlo, ma il Real intende cederlo a titolo definitivo e non più in prestito secco. Una formula, invece, che piace al Napoli, e allora, l’operazione potrebbe andare per le lunghe. Così Giuntoli tiene d’occhio anche l’ esterno del Legia Varsavia, Mikal Karbownik, 19 anni, che rappresenta l’alternativa allo spagnolo.

Il Napoli per Reguilon non vorrebbe ripetere la telenovela dell’estate scorsa per James Rodriguez. Anche in quel caso il club azzurro voleva il giocatore in prestito mentre il Real Madrid voleva cederlo solo a titolo definitivo. Entrambe le società decisero di non mollare la propria posizione e dopo settimane di trattativa, indizi, locandine e partite di calcetto, non se ne fece nulla. Ecco perché il Napoli continua a seguire Reguilon ma prova a vagliare anche altre soluzioni. Prendere un esterno mancino è di fondamentale importanza. Faouzi Ghoulam è destinato a lasciare il club azzurro, lo vogliono in Premier League. L’algerino dopo i due gravi infortuni non si è mai ripreso completamente e Gattuso non può rischiare di passare un’altra stagione con un solo esterno mancino di ruolo. Intanto il Siviglia è volato in finale di Europa League, quindi Reguilon sarà ancora impegnato.