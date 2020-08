La Premier League nel futuro di Ghoulam, Mendes cerca una squadra

Jorge Mendes è al lavoro per trovare una squadra a Faouzi Ghoulam del Napoli, la Premier League nel futuro dell’algerino.

La parentesi di Faouzi Ghoulam al Napoli è termina la Premier League chiama il calciatore, secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira. “Jorge mendes sta lavorando per il trasferimento di Ghoulam in questa estate. Wolverhampton, Aston Villa e Lille hanno chiesto informazioni sul calciatori”. Le squadre di Premier sono quelle maggiormente interessate al terzino sinistro che a Napoli dopo due gravi infortuni non riesce a ritrovare la condizione, fisica e psicologica, migliore.

Con il Lille il Napoli ha un ottimo rapporto dato che ha già concluso l’affare Victor Osimhen ed ha di fatto bloccato Gabriel per la difesa. Gli azzurri venderebbero volentieri Ghoulam ai francesi, ma il calciatore preferirebbe giocare in Premier League. In Italia avevano chiesto informazioni squadre come la Fiorentina, ma il discorso non è mai stato approfondito, anche perché l’esterno del Napoli ha un ingaggio molto alto.

Proprio lo stipendio di Ghoulam, che si aggira intorno ai 3 milioni di euro, lo spinge verso la Premier League. I club inglesi, anche quelli che non sono di primissima fascia si possono permettere di pagare certi tipi di ingaggi, grazie ad una redistribuzione migliore del fatturato. Intanto il Napoli continua a guardarsi intorno per il ruolo di esterno sinistro, dato che al momento considera solo Mario Rui come abile e arruolabile. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Emerson Palmieri del Chelsea. Il nome più gettonato in casa azzurro è quello di Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid ed ancora impegnato in Europa League col Siviglia. Il Napoli chiede il prestito al Real ma il club di Florentino Perez preferirebbe cedere definitivamente il giocatore, chiedendo 25 milioni di euro per il cartellino, soluzione non gradita agli azzurri.