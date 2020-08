Ilaria d’amico difende la Juventus, la frase che scatena i social

Il Lione è riuscito a battere anche il Manchester City e secondo Ilaria D’Amico questo riabilita la Juventus di Maurizio Sarri.

Il commento di Ilaria D’Amico sulla Juventus eliminata dal Lione sta facendo scatenare i social. La conduttrice di Sky ha parlato dei bianconeri commentando la sconfitta del Manchester City che è stato eliminato proprio dal club francese. “Visto come sono andate le partite, possiamo dire che i club italiani possono avere qualche rimpianto. Comunque va riaccreditata la Juventus dopo aver visto il Lione col City“.

La frase della conduttrice, prossima a lasciare Sky a fine stagione, ha fatto scatenare una serie di polemiche. Il popolo del web proprio non si spiega come mai qualsiasi circostanza debba “essere ricondotta alla Juventus dove milita Buffon” marito della conduttrice. Sempre dal web tengono a precisare che i bianconeri sono usciti con la “settima in classifica del campionato francese“.