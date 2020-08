“Manchester City su Messi, farà di tutto per prenderlo”

Clamorosa notizia di calciomercato con il Manchester City interessato a Lionel Messi, lo scrive in Inghilterra il Daily Mirror.

L’eliminazione dalla Champions League non fa spegnere i sogni di gloria del Manchester City che punta Lionel Messi. Il tonfo della squadra di Guardiola, sconfitta dal Lione, che ha battuto anche la Juventus agli Ottavi, non frena le spese folli dello sceicco. Secondo i media inglesi, rilanciati anche da Marca, ora l’obiettivo di mister Pep è Messi. Un affare clamoroso dato che l’argentino è considerato uno dei migliori calciatori del pianeta ed ha sempre detto di voler chiudere la sua carriera al Barça. Secondo quanto riferiscono dall’Inghilterra il “Manchester City è convinto di essere in pole position per prendere Messi” ed il club è disposto a fare tutto il necessario “per prendere il calciatore“. Solo a guardare la clausola di Messi può far tremare i polsi: 700 milioni di euro. Totalmente fuori qualsiasi budget. Ecco perché tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di interrompere il suo rapporto coi blaugrana per andare a giocare in Premier League.

Messi al Manchester City: anche Ronaldo sembrava impossibile

In tanti pensano che sia impossibile che Messi possa andare alla corte di Pep Guardiola, ma molti addetti ai lavori stanno ricordando come sembrasse impossibile anche l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ora i bianconeri dopo due anni di flop in Champions League, vorrebbero rivendere il portoghese tanto che lo stanno “offrendo a chiunque”. Le vie del calciomercato sono infinite, quindi anche le follie possono essere possibili, soprattutto quando di mezzo ci sono i miliardi di dollari degli sceicchi. Messi al Manchester City è un affare complicatissimo, ma non del tutto impossibile. Gli scontri tra Messi e la dirigenza del Barcellona non fanno altro che acuire queste voci, fino ad ora mai veramente smorzate dalla società spagnola.