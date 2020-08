Marca: “Atletico Madrid super offerta per Allan del Napoli”

Il noto portale e quotidiano spagnolo Marca parla di un’offerta dell’Atletico Madrid per Allan del Napoli: sul piatto ci sono 40 milioni di euro.

Allan Marques Loureiro nel mirino dell’Atletico Madrid, lo scrive Marca. Nella sua edizione on line la redazione parla di notizie fondate che porterebbero i Colchoneros sulle tracce del centrocampista brasiliano del Napoli. Allan è in uscita dal Napoli, il suo rapporto praticamente si è interrotto quando il club di Aurelio De Laurentiis rifiutò il passaggio al Psg. Da quel momento in poi Allan non è stato quello dei vecchi tempi, nonostante non abbia fatto mai mancare il suo apporto quando è stato chiamato in causa. Il disguido con Gattuso in allenamento è stata solo una ulteriore prova della voglia del brasiliano di cambiare aria. L’Atletico Madrid vuole Allan ma deve vedersela con l’Everton di Carlo Ancelotti che pure a ha messo gli occhi sul brasiliano. Il Napoli spera che si possa scatenare un’asta per far lievitare il prezzo del giocatore.

Atletico Madrid su Allan: ecco l’offerta

Secondo quanto riferisce Marca il club spagnolo è pronto a sborsare 40 milioni d euro per prendere Allan. Una cifra non da poco che a questo punto potrebbe essere la base da cui partire se l’Everton dovesse continuare a chiedere il giocatore. Allan all’Atletico Madrid troverebbe Simeone, uno che non disdegna calciatori in grado di rubare i palloni, mentre all’Everton avrebbe Carlo Ancelotti che pure lo ha fatto crescere nel periodo di Napoli. La scelta del calciatore sarà fondamentale in questo caso, ma anche l’offerta dei club dovrà soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Allan, infatti, ha un contratto con il Napoli che scade nel 2023, quindi da questo punto di vista è blindato. Certo il club azzurro non può rischiare di tenere un giocatore scontento in rosa, ma nemmeno svenderà un proprio patrimonio.