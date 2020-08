Dalla Polonia: “Milik la Juventus si allontana, c’è un altro club”

Il portale polacco Sportowefatky fa sapere che la Arek Milik si allontana dalla Juventus, il calciatore è più vicino alla Roma.

“E’ sicuro che Arek Milik lascerà il Napoli ma la Juventus non è più in pole position” lo scrivono in Polonia, dove parlano della Roma come principale indiziata per l’attaccante ex Ajax. Il giocatore del Napoli il prossimo anno va in scadenza di contratto, ma non vuole restare fermo una stagione, così sta cercando una squadra dove giocare il prossimo anno. Il problema al suo trasferimento è rappresentato anche dalle richieste del Napoli che non lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Il portale Sportowefatky fa sapere che al momento la Juventus è defilata a causa del licenziamento di Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore Andrea Pirlo non è ancora convinto di puntare sul polacco. Così la Roma è la società più vicina all’attaccante ed il Napoli potrebbe mettere in piedi con i giallorossi un maxi scambio che coinvolge quattro giocatori.