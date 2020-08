Nuova squadra per Edinson Cavani: pronto un triennale

Edinson Cavani vicinissimo alla firma con il Benfica, lo scrivono i media portoghesi che parlano di un triennale per l’uruguaiano.

Il Benfica è scatenato ed è pronto a prendere Edinson Cavani. Lo scrive Record che parla di firma imminente del giocatore uruguaiano, pronto a siglare un triennale. Il club portoghese è veramente scatenato dato che ha già preso due calciatori che piacevano anche al Napoli come Vertonghen ed Everton Soares ed ora sarebbe pronto a far firmare anche Edinson Cavani. Per il bomber ex Napoli è pronto un contratto da 18 milioni di euro complessivi in tre anni, dunque molto inferiore rispetto a quello che percepiva al Psg. Nonostante tutto pare che a convincere Cavani sia il progetto tecnico presentato dal Benfica.