Sky: tre squadre su Allan, c’è anche il Borussia Dortmund

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli con Allan che piace a tre squadre: Borussia Dortmund, Atletico Madrid ed Everton.

La redazione di Sky Sport lancia la notizia della corsa a tre per Allan: Borussia Dortmund, Everton e Atletico Madrid, sono i club che maggiormente stanno chiedendo informazioni sul calciatore brasiliano di proprietà del Napoli. Nel pomeriggio Marca aveva parlato di una super offerta dell’Atletico Madrid per il giocatore, indiscrezione che se venisse confermata metterebbe fuorigioco tutte le altre pretendenti. I Colchoneros di Siemone eguaglierebbero la richiesta economica di Aurelio De Laurentiis e quindi l’affare sarebbe nettamente in discesa. Anche l’Everton sta seguendo da tempo il giocatore brasiliano, dato che Carlo Ancelotti è un suo estimatore. Secondo Sky il Borussia Dortmund si è inserito per Allan ma può fare un’offerta di 25 milioni di euro più bonus. In questo caso l’offerta è più bassa rispetto a quanto chiede la SSCN che conta sul fatto che Allan ha un contratto fino al 2023.

Borussia su Allan: le ultime sul mercato in uscita

Il Napoli ha tanti giocatori sul piede di partenza a cominciare da Arek Milik, che continua a preferire la Juventus anche se l’affare coi bianconeri non si sblocca. Ecco perché può rientrare la Roma. Younes piace al Benevento, Ounas può entrare in uno scambio col Sassuolo che permetterebbe al Napoli di tesserare Boga. Jorge Mendes sta invece lavorando per vendere Ghoulam in Premier League, ma c’è anche il Lille sull’esterno algerino. Da verificare la situazione Koulibaly, con il City che pare intenzionato a dare l’assalto decisivo al giocatore. Allan è contesto da Borussia Dortmund e altri due club, ma il mercato in uscita del Napoli deve contare anche la possibilità che vada via Nikola Maksimovic. Il giocatore serbo non vuole vivere una stagione da comprimario nel caso in maglia azzurro dovesse arrivare Gabriel.