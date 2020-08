Napoli primo “si” del Sassuolo per Boga: arriva un doppio colpo

Il Napoli su Jeremie Boga prima scelta assoluta, il Sassuolo comincia ad aprire alla cessione. Gli azzurri hanno la contropartita giusta.

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che punta Jeremie Boga del Sassuolo. La società neroverde ha dato una prima aperta per la cessione del giocatore, lo scrive Tuttosport.

Nel caso del 23enne franco ivoriano, il ds Giuntoli ha da tempo trovato l’accordo economico con il fratello-manager dell’esterno offensivo (2,3 milioni a stagione per 5 anni), mentre con il Sassuolo la discussione va avanti da molto tempo su di una cifra che rende il club emiliano irremovibile: 40 milioni di euro. Ora sembrerebbe che i responsabili del mercato delle due società, Giuntoli e Carnevali, siano prossimi alla soluzione del caso, con il versamento da parte del Napoli di 25 milioni cash, più il cartellino di Ounas, che tornerebbe utile a De Zerbi nel suo 4-3-3.

Boga intreccio tra Napoli e Sassuolo

In questo scambio di soldi e punte il Napoli prova a piazzare il colpo grosso in attacco. L’ivoriano è un pezzo pregiato del nostro campionato e fa gola a tanti, gli azzurri si sono già assicurati un giovanissimo di talento come Osimhen e vorrebbero continuare su questa scia con l’attaccante del Sassuolo. Dribbling e forza fisica, ma anche senso del gol. Insomma giocatori che piacciono a Gattuso, ma in generale a qualsiasi allenatore.

Il Napoli, però, non pensa solo a Boga del Sassuolo ma ha in canna anche un altro colpo, quello praticamente già annunciato. Gabriel Magalhanes di fatto è già un giocatore azzurro, Giuntoli lo ha bloccato ma sta aspettando di vendere Koulibaly e Allan per poter procedere alla formalizzazione dell’acquisto. Certo non si potrà aspettare all’infinito. Intanto negli ultimi giorni sul mercato è finito anche Maksimovic che pare non veda di buon occhio la possibilità di fare di nuovo la seconda scelta in maglia azzurra.