Calciomercato – Napoli su Emerson Palmieri, c’è anche l’Inter

Il Napoli va su Emerson Palmieri del Chelsea ma anche l’Inter ma messo gli occhi sull’esterno sinistro ex Roma.

Cristiano Giuntoli continua a trattare Sergio Reguilon, ma il Napoli sonda la pista Emerson Palmieri che piace pure all’Inter. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno la priorità resta Reguilon che gli azzurri vogliono prendere in prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo. Il Real Madrid non è convinto di questa formula e vorrebbe fissare il prezzo del giocatore tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Il club partenopeo è in attesa di sviluppi ma si sta muovendo anche su altri fronti per non restare a bocca asciutta.

Uno degli obiettivi del Napoli è Emerson Palmieri che ha però già un accordo con l’Inter, scrive il quotidiano. L’incertezza sul futuro di Conte sta però rallentando la trattativa e permettendo l’inserimento del Napoli. De Laurentiis dovrà partire da una base di stipendio di 2,2 milioni di euro a stagione, quello concordato da Emerson Palmieri con l’Inter. Ma a quanto pare il club partenopeo sarebbe disposto ad arrivare fino a 3 milioni. Altro ostacolo da superare è il prezzo fissato dal Chelsea che chiede 25 milioni di euro, si può chiedere a 20 più bonus.